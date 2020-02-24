***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Tarih26/03/2020Saati09:00AdresiSaray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbulGündem1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3.2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 4.Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5.2019 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi ve belirlenmesi. 9.Denetçinin seçilmesi. 10.Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 11.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 12.Dilek ve temenniler. 13.Kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde 26/03/2020 günü ilgili bakanlığın görüşü doğrultusunda saat 09:00'da, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın ve elden tebligat usulüyle olağan toplantıya çağırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.GÜNDEM:1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3.2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.4.Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.5.2019 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.7.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.8.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi ve belirlenmesi.9.Denetçinin seçilmesi.10.Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.11.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.12.Dilek ve temenniler.13.Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821161BIST