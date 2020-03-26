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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

26.03.2020 15:53
GÜNCEL HABERLER



***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
24/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Tarih
26/03/2020
Saati
09:00
Adresi
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5. 2019 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi ve belirlenmesi. 9. Denetçinin seçilmesi. 10. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 12. Dilek ve temenniler. 13. Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına Mansur ÇELEPKOLU, Tutanak Yazmanlığına Mustafa KARAMEHMETOĞLU, Oy Toplama Memurluğu'na İbrahim ÖZ teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3- 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mansur ÇELEPKOLU tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. 4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi Emre ÇELİK tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. 5- 2019 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7- Yönetim Kurulu 2019 yılında kâr dağıtımı olmayacağına karar vermiştir. 8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine müzakere edilerek oybirliği ile karar v

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Alış Satış %  
Altın Ons 1.630 1.634 14,74  
Altın Gr. 336 337 2,80  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,59 14,65 0,18  
Gümüş Gr. 3,00 3,01 0,03  
B. Petrol 27,32 27,32 -0,07  
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