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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

07.07.2020 16:56
GÜNCEL HABERLER



***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/07/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
27/08/2020
Saati
10.00
Adresi
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Ana Sözleşme 9. maddesinin değiştirilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 4. Dilek ve temenniler, 5. Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27/08/2020 günü saat 10:00'da ilgili bakanlığın görüşü doğrultusunda, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N6 Ümraniye / İstanbul adresinde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
  
GÜNDEM:
1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2.       Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3.       Ana Sözleşme 9. maddesinin değiştirilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
4.       Dilek ve temenniler,
        
5.       Kapanış. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856074


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Altın Gr. 396 396 2,07  
Cumhuriyet 2.563 2.584 13,20  
Tam 2.638 2.652 13,50  
Yarım 1.282 1.297 6,70  
Çeyrek 641 649 3,30  
Gümüş.Ons 18,29 18,32 0,03  
Gümüş Gr. 4,04 4,04 0,01  
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