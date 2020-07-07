***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
07.07.2020 16:56
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/07/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
27/08/2020
Saati
10.00
Adresi
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Ana Sözleşme 9. maddesinin değiştirilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 4. Dilek ve temenniler, 5. Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27/08/2020 günü saat 10:00'da ilgili bakanlığın görüşü doğrultusunda, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N6 Ümraniye / İstanbul adresinde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
GÜNDEM:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Ana Sözleşme 9. maddesinin değiştirilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
4. Dilek ve temenniler,
5. Kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856074
BIST