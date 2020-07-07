***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/07/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih27/08/2020Saati10.00AdresiSaray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Ana Sözleşme 9. maddesinin değiştirilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 4. Dilek ve temenniler, 5. Kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27/08/2020 günü saat 10:00'da ilgili bakanlığın görüşü doğrultusunda, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N6 Ümraniye / İstanbul adresinde yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.GÜNDEM:1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3. Ana Sözleşme 9. maddesinin değiştirilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,4. Dilek ve temenniler,5. Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856074BIST