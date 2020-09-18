***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
18.09.2020 16:11
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/07/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
27/08/2020
Saati
10.00
Adresi
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Ana Sözleşme 9. maddesinin değiştirilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 4. Dilek ve temenniler, 5. Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına Mansur ÇELEPKOLU, Tutanak Yazmanlığına Mustafa KARAMEHMETOĞLU, Oy Toplama Memurluğu'na İbrahim ÖZ teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3- Şirket ödenmiş sermayesinin 400.000 TL'den 350.000 TL azaltılarak 50.000 TL'ye indirilmesi suretiyle esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 9 uncu maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.06.2020 tarih ve 5713 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayı ile onayından geçmiş ekteki hali ile sermayenin azaltılmasının sebepleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor Genel Kurul'un onayına sunuldu. Gündemin üçüncü maddesi oybirliği ile kabul edildi. 4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. 5-Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
18/09/2020
Açıklamalar
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.'nin 27.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan Kararlar, 18.09.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875669
BIST