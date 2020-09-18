***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/07/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih27/08/2020Saati10.00AdresiSaray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Ana Sözleşme 9. maddesinin değiştirilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 4. Dilek ve temenniler, 5. Kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına Mansur ÇELEPKOLU, Tutanak Yazmanlığına Mustafa KARAMEHMETOĞLU, Oy Toplama Memurluğu'na İbrahim ÖZ teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3- Şirket ödenmiş sermayesinin 400.000 TL'den 350.000 TL azaltılarak 50.000 TL'ye indirilmesi suretiyle esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 9 uncu maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.06.2020 tarih ve 5713 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayı ile onayından geçmiş ekteki hali ile sermayenin azaltılmasının sebepleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor Genel Kurul'un onayına sunuldu. Gündemin üçüncü maddesi oybirliği ile kabul edildi. 4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. 5-Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.Genel Kurul Tescil Tarihi18/09/2020AçıklamalarBereket Varlık Kiralama A.Ş.'nin 27.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan Kararlar, 18.09.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875669BIST