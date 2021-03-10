***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Tarih31/03/2021Saati09:00AdresiSaray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5. 2020 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi ve belirlenmesi. 9. Denetçinin seçilmesi. 10. Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin süresini tamamlamak üzere Genel Kurulca üye seçimi. 11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 12. Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde 31/03/2020 günü ilgili bakanlığın görüşü doğrultusunda saat 09:00'da, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın ve elden tebligat usulüyle olağan toplantıya çağırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3.2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 4.Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5.2020 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi ve belirlenmesi. 9.Denetçinin seçilmesi. 10.Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin süresini tamamlamak üzere Genel Kurulca üye seçimi. 11.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 12.Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916819BIST