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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

10.03.2021 15:08



***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Tarih
31/03/2021
Saati
09:00
Adresi
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5. 2020 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi ve belirlenmesi. 9. Denetçinin seçilmesi. 10. Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin süresini tamamlamak üzere Genel Kurulca üye seçimi. 11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 12. Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde 31/03/2020 günü ilgili bakanlığın görüşü doğrultusunda saat 09:00'da, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın ve elden tebligat usulüyle olağan toplantıya çağırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3.2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 4.Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5.2020 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi ve belirlenmesi. 9.Denetçinin seçilmesi. 10.Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin süresini tamamlamak üzere Genel Kurulca üye seçimi. 11.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 12.Dilekler ve kapanış.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916819


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