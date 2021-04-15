***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Tarih31/03/2021Saati09:00AdresiSaray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5. 2020 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi ve belirlenmesi. 9. Denetçinin seçilmesi. 10. Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin süresini tamamlamak üzere Genel Kurulca üye seçimi. 11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 12. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına Mansur ÇELEPKOLU, Tutanak Yazmanlığına Mansur ÇELEPKOLU, Oy Toplama Memurluğu?na Cihat KESKİN teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3- 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mansur ÇELEPKOLU tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. 4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi Emre ÇELİK tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. 5- 2020 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7- Yönetim Kurulu 2020 yılında kâr dağıtımı olmayacağına karar vermiştir. 8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.?nin seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi. 10- Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından selefinin kalan süresini tamamlamak üzere seçilen ve Genel Kurul?un onayına sunulan Sn.Muzaffer ÇÖLMEK?in yönetim kurulu üyeliği yapılan oylamada Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Toplantıda hazır bulunan Sn.Muzaffer ÇÖLMEK yapılan oylama öncesinde yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiştir. 11- Yönetim Kurulu Üyesi Mansur ÇELEPKOLU, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK? nın ?Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı? başlığını taşıyan 395?inci ve ?Rekabet Yasağı? başlığını taşıyan 396?ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.?nın 395?inci ve 396?ıncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi. 12- Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.Genel Kurul Tescil Tarihi15/04/2021AçıklamalarBereket Varlık Kiralama A.Ş.'nin 31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928405BIST