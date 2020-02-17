***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteAlemdağ Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020Açıklamalar01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde Alemdağ Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. İlgili Gelir Tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819532BIST