***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
26.03.2020 15:53
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/03/2020
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01/01/2019 - 31/12/2019
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
0
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0
Net (TL)
0
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
26/03/2020
Açıklamalar
Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 26/03/2020 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi N6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL İl Müdürlüğünün 25/03/2020 tarih ve 53491951 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısında Kar dağıtımıyla ilgili gündemin 7. maddesine ilişkin alınan karar uyarınca kar dağıtımı yapılmayacağına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832352
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,3884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0273
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3809
18:057,0475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0628
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,1034
En Düşük
6,9707
18:05335,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,76
|Açılış
|: 335,52
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6942
|7,7328
|% 1,16
|
|Frank
|6,5810
|6,6207
|% 0,61
|
|Riyal
|1,6955
|1,7040
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.630
|11,56
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,00
|
|B. Petrol
|27,20
|27,20
|-0,19
|