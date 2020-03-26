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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

26.03.2020 15:53
GÜNCEL HABERLER



***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/03/2020
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01/01/2019 - 31/12/2019
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
0
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
0
Net (TL)
0
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
26/03/2020
Açıklamalar

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 26/03/2020 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi N6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL İl  Müdürlüğünün 25/03/2020 tarih ve 53491951 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısında Kar dağıtımıyla ilgili gündemin 7. maddesine ilişkin alınan karar uyarınca kar dağıtımı yapılmayacağına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832352


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