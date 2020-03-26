***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/03/2020Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01/01/2019 - 31/12/2019Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)Net (TL)Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi26/03/2020AçıklamalarBereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 26/03/2020 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi N6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL İl Müdürlüğünün 25/03/2020 tarih ve 53491951 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.Olağan Genel Kurul toplantısında Kar dağıtımıyla ilgili gündemin 7. maddesine ilişkin alınan karar uyarınca kar dağıtımı yapılmayacağına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832352BIST