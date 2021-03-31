***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi31/03/2021Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01/01/2020 - 31/12/2020Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)Net (TL)Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi31/03/2021AçıklamalarBereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 31/03/2021 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi N6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL İl Müdürlüğünün 30/03/2020 tarih ve 62779846 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922236BIST