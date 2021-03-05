***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 18:48
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Mustafa KARAMEHMETOĞLU yerine, Şirketimiz yönetim Kurulu tarafından geçici olarak Sn.Muzaffer ÇÖLMEK'in seçilmesine, bu atamanın yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına ve genel kurulda onaylanması hâlinde ise selefinin süresini tamamlamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915578
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|Altın Gr.
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|412
|1,57
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|Cumhuriyet
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|2.762
|-1,00
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|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
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|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
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|Çeyrek
|657
|673
|0,32
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|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,33
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|6,06
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