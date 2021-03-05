***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Mustafa KARAMEHMETOĞLU yerine, Şirketimiz yönetim Kurulu tarafından geçici olarak Sn.Muzaffer ÇÖLMEK'in seçilmesine, bu atamanın yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına ve genel kurulda onaylanması hâlinde ise selefinin süresini tamamlamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915578BIST