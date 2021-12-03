***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.Mansur Çelepkolu 03.12.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981019BIST