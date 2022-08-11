***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararımız ile yönetim kurulu üyelerimizden Cihat KESKİN, görevinden ayrılmış olup Türk Ticaret Kanunu'nun 363/(1) inci maddesi uyarınca geçici olarak Seyfullah DEMİRLEK'in seçilmesine, seçilen bu üyenin ilk genel kurulun onayına sunulmasına, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına ve genel kurulda onaylanması halinde ise selefinin süresini tamamlamasına ve esas sözleşmede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanmak üzere imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054652BIST