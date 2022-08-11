***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2022 16:52
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararımız ile yönetim kurulu üyelerimizden Cihat KESKİN, görevinden ayrılmış olup Türk Ticaret Kanunu'nun 363/(1) inci maddesi uyarınca geçici olarak Seyfullah DEMİRLEK'in seçilmesine, seçilen bu üyenin ilk genel kurulun onayına sunulmasına, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına ve genel kurulda onaylanması halinde ise selefinin süresini tamamlamasına ve esas sözleşmede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanmak üzere imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054652
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
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2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9658
En Yüksek
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|: 0,54%
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|Açılış
|: 17,9900
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|Önceki Kapanış
|: 17,9750
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17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
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|Açılış
|: 18,6100
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|Önceki Kapanış
|: 18,5400
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18:051.032,26
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|Açılış
|: 1.032,79
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|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9599
|17,9658
|% 0,54
|
|Euro
|18,5597
|18,5756
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,8506
|21,9602
|% 0,39
|
|Frank
|19,0190
|19,1336
|% 0,73
|
|Riyal
|4,7660
|4,7899
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,41
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.930
|7.000
|16,00
|
|Yarım
|3.377
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|98,94
|98,94
|1,54
|