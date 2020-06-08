***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi04/05/2020Mevcut Sermaye (TL)400000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)50000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)350000Sermaye Azaltım Oranı (%)% 87,5Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 400.000 TL'den 50.000 TL'ye azaltılması kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 9 uncu maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmiştir. Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849757BIST