***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
07.07.2020 16:55
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/05/2020
Mevcut Sermaye (TL)
400000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
50000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
350000
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 87,5
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 400.000 TL'den 50.000 TL'ye azaltılması kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 9 uncu maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadil metnine Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856073
BIST