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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

07.07.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/05/2020
Mevcut Sermaye (TL)
400000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
50000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
350000
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 87,5
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin 400.000 TL'den 50.000 TL'ye azaltılması kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 9 uncu maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadil metnine Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856073


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 758,00 58.044.828 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
ALGYO 17,86 122.713.359 % 9,98  
SNPAM 10,69 8.992.058 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5975 8,6407 % 0,61  
Frank 7,2537 7,2974 % 0,02  
Riyal 1,8228 1,8320 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 10,65  
Altın Gr. 396 396 2,05  
Cumhuriyet 2.563 2.583 12,40  
Tam 2.638 2.651 12,70  
Yarım 1.281 1.297 6,30  
Çeyrek 641 649 3,10  
Gümüş.Ons 18,29 18,32 0,03  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,00  
B. Petrol 43,19 43,19 0,09  
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