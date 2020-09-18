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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

18.09.2020 16:13
GÜNCEL HABERLER



***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/05/2020
Mevcut Sermaye (TL)
400000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
50000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
350000
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 87,5
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
18/09/2020
Sermaye Tescil Tarihi
18/09/2020
Açıklamalar

Şirket ödenmiş sermayesinin 400.000 TL'den 50.000 TL'ye indirilmesi suretiyle esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 9 uncu maddesinin tadili 18.09.2020 tarihinde 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875670


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Cumhuriyet 3.153 3.201 23,00  
Tam 3.136 3.214 17,15  
Yarım 1.516 1.554 8,30  
Çeyrek 760 777 4,15  
Gümüş.Ons 26,83 26,87 -0,16  
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