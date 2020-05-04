***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 03.11.2016 YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR- KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırMANSUR ÇELEPKOLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 16.12.2019 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil HayırİBRAHİM ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 26.03.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırCİHAT KESKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 26.03.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ - YÖNETMEN Evet Bağımsız Üye HayırMUSTAFA KARAMEHMETOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 26.03.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ - YÖNETİCİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırTÜLAY ŞALVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 26.03.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI - MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil HayırZEYNEP MEMİŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 26.03.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI - YÖNETMEN Evet Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842444BIST