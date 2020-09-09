***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMustafa Karamehmetoğlu Yönetim Kurulu Üyesi 26.03.2020 02166660923 mkaramehmetoglu@albarakaturk.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. SPF Düzey 3 Lisansı 700092/600067/207120İbrahim Öz Yönetim Kurulu Üyesi 26.03.2020 02166660590 ibrahimoz@albarakaturk.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. SPF Düzey 3 Lisansı 902998/901963Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 24.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 24.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 09.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 09.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 28.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 28.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 04.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 11.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 11.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 24.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 04.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKira sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 27.08.2020 27.08.2021 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kira sertifikası 10000000000 TRY Yurtiçi 19.09.2019 19.09.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874085BIST