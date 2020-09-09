***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2020 09:39
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mustafa Karamehmetoğlu Yönetim Kurulu Üyesi 26.03.2020 02166660923 mkaramehmetoglu@albarakaturk.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. SPF Düzey 3 Lisansı 700092/600067/207120
İbrahim Öz Yönetim Kurulu Üyesi 26.03.2020 02166660590 ibrahimoz@albarakaturk.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. SPF Düzey 3 Lisansı 902998/901963
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 04.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 04.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 27.08.2020 27.08.2021 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kira sertifikası 10000000000 TRY Yurtiçi 19.09.2019 19.09.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874085
BIST