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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2020 16:51
GÜNCEL HABERLER



***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 04.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 04.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875125


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 12,32 4.530.310 % 10,00  
TKURU 443,50 851.520 % 10,00  
TACTR 8,36 1.033.137 % 10,00  
YBTAS 11.146,90 613.084 % 10,00  
MRSHL 331,80 13.720.144 % 9,98  
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17:17 Alış Satış %  
Dolar 7,4881 7,4917 % 0,10  
Euro 8,8695 8,8739 % -0,15  
Sterlin 9,6136 9,6618 % 0,32  
Frank 8,2081 8,2576 % 0,04  
Riyal 1,9895 1,9994 % 0,02  
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17:17 Alış Satış %  
Altın Gr. 469 470 -1,22  
Cumhuriyet 3.117 3.164 -9,00  
Tam 3.102 3.179 -8,84  
Yarım 1.499 1.538 -4,28  
Çeyrek 752 769 -2,14  
Gümüş.Ons 27,10 27,13 0,01  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 -0,02  
Seans Raporu 17:17
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