***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2020 16:51
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 04.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 04.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875125
BIST
17:171.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
17:177,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:178,8739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:17469,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,80
|Açılış
|: 469,97
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,28
BIST En Aktif Hisseler17:17
|CRFSA
|12,32
|4.530.310
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,80
|13.720.144
|% 9,98
|
|FENER
|34,04
|51.877.665
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.218.727
|% -9,85
|
|FORMT
|3,30
|71.349.838
|% -6,25
|
|ORMA
|9,72
|178.176
|% -6,09
|
|RODRG
|3,60
|1.678.972
|% -6,01
|
|ULUUN
|10,68
|337.512.816
|% 3,89
|
|EKGYO
|1,81
|331.712.835
|% -1,09
|
|ODAS
|2,59
|254.008.992
|% -1,52
|
|RYGYO
|5,29
|250.195.508
|% 6,01
|
|RTALB
|53,50
|231.021.906
|% -0,09
|
|EKGYO
|1,81
|331.712.835
|% -1,09
|
|IHYAY
|1,21
|124.611.959
|% -0,82
|
|ODAS
|2,59
|254.008.992
|% -1,52
|
|CEMAS
|1,57
|146.480.344
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,46
|133.419.383
|% -1,35
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4881
|7,4917
|% 0,10
|
|Euro
|8,8695
|8,8739
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,6136
|9,6618
|% 0,32
|
|Frank
|8,2081
|8,2576
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9895
|1,9994
|% 0,02
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|470
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|-9,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,84
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,28
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,02
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:30TCELL
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 428, 423 adet işlem
-
17:29RALYH
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 885, 296 adet işlem
-
17:28TSPOR
Yüzde -9.85 oranında düşüşle 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 034, 004 adet işlem
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 66 kaybederek (% -0.62 ) 1, 233
-
17:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, KRDMD, ECILC