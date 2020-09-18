***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.09.2020 16:30
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 50000 TRY 100
TOPLAM 50000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875673
BIST
16:351.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:357,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:358,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:35474,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,27
|Açılış
|: 474,99
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:33
|AYCES
|77,55
|7.036.184
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|66.137.511
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.975.062
|% 3,18
|
|PETKM
|4,38
|747.515.602
|% 0,23
|
|HLGYO
|2,59
|550.884.161
|% 7,02
|
|DGKLB
|2,60
|426.238.455
|% -9,41
|
|VKGYO
|3,51
|390.444.952
|% 7,34
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.975.062
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,59
|550.884.161
|% 7,02
|
|PETKM
|4,38
|747.515.602
|% 0,23
|
|DGKLB
|2,60
|426.238.455
|% -9,41
|
|IHLAS
|1,06
|122.281.782
|% 0,00
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5715
|7,5754
|% 0,38
|
|Euro
|8,9641
|8,9698
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7837
|9,8328
|% 0,24
|
|Frank
|8,2856
|8,3355
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% 0,31
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|4,48
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|23,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|17,25
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,34
|
|Çeyrek
|760
|777
|4,18
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|-0,20
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:46GSRAY
Yüzde 6.63 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 114, 447 adet işlem
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 42 kaybederek (% -0.03 ) 1, 240
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16:45XU100
Endeks 1, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 9, 442.00 milyon TL de
-
16:45HEKTS
Yüzde 4.68 oranında artışla 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 279, 054 adet işlem
-
16:43SEKUR
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 944 adet işlem