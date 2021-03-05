***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2021 18:48
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 03.11.2016 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR- KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
MANSUR ÇELEPKOLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 16.12.2019 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
İBRAHİM ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
CİHAT KESKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ - YÖNETMEN Evet Bağımsız Üye Hayır
MUZAFFER ÇÖLMEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 05.03.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. FİNANSAL KURUMLAR - MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
TÜLAY ŞALVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI - MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ZEYNEP MEMİŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI - YÖNETMEN Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915581
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