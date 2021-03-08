***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2021 16:38
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 05.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 05.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 23.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 23.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 05.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 20.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 20.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 08.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916005
BIST
16:501.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,61
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:507,6675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1355
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:509,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1298
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:50416,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,32
|Açılış
|: 416,60
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:50
|VKFYO
|8,91
|49.369.534
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|128.926
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.816.646
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,18
|1.701.599.139
|% 2,66
|
|GARAN
|9,05
|1.680.995.915
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,23
|1.171.507.651
|% -0,96
|
|KOZAL
|131,60
|1.125.885.467
|% 2,09
|
|THYAO
|14,66
|1.089.706.995
|% -0,81
|
|PETKM
|6,18
|1.701.599.139
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,39
|638.381.885
|% -2,85
|
|GARAN
|9,05
|1.680.995.915
|% -2,16
|
|HALKB
|5,41
|937.059.972
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,23
|1.171.507.651
|% -0,96
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6645
|7,6675
|% 1,80
|
|Euro
|9,1023
|9,1098
|% 1,45
|
|Sterlin
|10,5819
|10,6350
|% 1,77
|
|Frank
|8,1719
|8,2212
|% 1,41
|
|Riyal
|2,0366
|2,0468
|% 1,74
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-8,11
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,80
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|41,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|38,43
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|18,59
|
|Çeyrek
|671
|686
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,20
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 81 kaybederek (% -0.66 ) 1, 620
-
17:03XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 23, 139.00 milyon TL de
-
16:59CRFSA
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 66.05 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 091 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 22, 929.00 milyon TL de
-
16:57DAGHL
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 15.01 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 705 adet işlem