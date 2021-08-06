***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.08.2021 16:44
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 30.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 18.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 14.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 04.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 25.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955377
BIST
16:341.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:348,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1069
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:3410,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0623
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:34490,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,34
|Açılış
|: 490,98
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,01
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KTSKR
|35,44
|54.297.275
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.511.126
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.526.317
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.663.224
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|110.920.045
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.379.766
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.710.974
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,62
|96.349.249
|% -9,46
|
|KRSTL
|1,85
|14.211.623
|% -7,04
|
|GARAN
|9,28
|1.744.266.824
|% 0,22
|
|GENIL
|13,00
|776.511.126
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|671.943.267
|% 1,78
|
|THYAO
|12,77
|634.998.092
|% 0,08
|
|SASA
|30,04
|610.144.101
|% 1,28
|
|GARAN
|9,28
|1.744.266.824
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,48
|284.983.746
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,82
|193.612.355
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|297.436.178
|% -4,35
|
|SISE
|8,01
|671.943.267
|% 1,78
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6228
|8,6268
|% 1,25
|
|Euro
|10,1419
|10,1692
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9413
|12,0012
|% 0,93
|
|Frank
|9,4173
|9,4740
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2902
|2,3017
|% 1,12
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-31,83
|
|Altın Gr.
|491
|492
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.237
|3.323
|-27,61
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-13,35
|
|Çeyrek
|785
|804
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,93
|71,93
|0,64
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:50ISGSY
Yüzde -9.46 oranında düşüşle 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 795, 505 adet işlem
-
16:49BMSCH
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 322, 164 adet işlem
-
16:48TRILC
Yüzde -52.08 oranında düşüşle 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 617 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 11, 231.00 milyon TL de
-
16:46DERIM
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 941 adet işlem