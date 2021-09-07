***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 15.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 02.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 09.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 30.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 13.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 20.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 03.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıKira Sertifikası 03.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962239BIST