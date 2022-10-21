***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 03.11.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. BAŞKANI, ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. Y.K. BAŞKANI ALBARAKA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Y.K. BAŞKANI DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI INSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI, TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ Y.K. ÜYESİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. Y.K. ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırMUZAFFER ÇÖLMEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 05.03.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. FİNANSAL KURUMLAR - MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil HayırTÜLAY ŞALVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI - MÜDÜR - DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırZEYNEP MEMİŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI - YÖNETİCİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırSEYFULLAH DEMİRLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.08.2022 İcrada Görevli Yoktur ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değil HayırHASAN GÜMÜŞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KATILIM BANKACILIĞI İLKELERİ KONTROL VE UYUM BAŞKANLIĞI - BAŞKAN YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073252BIST