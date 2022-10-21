***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2022 12:02
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 03.11.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. BAŞKANI, ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. Y.K. BAŞKANI ALBARAKA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Y.K. BAŞKANI DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI INSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI, TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ Y.K. ÜYESİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. Y.K. ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
MUZAFFER ÇÖLMEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 05.03.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. FİNANSAL KURUMLAR - MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
TÜLAY ŞALVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI - MÜDÜR - DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ZEYNEP MEMİŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI - YÖNETİCİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SEYFULLAH DEMİRLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.08.2022 İcrada Görevli Yoktur ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
HASAN GÜMÜŞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KATILIM BANKACILIĞI İLKELERİ KONTROL VE UYUM BAŞKANLIĞI - BAŞKAN YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073252
BIST
12:093.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 13,24
|Açılış
|: 3.905
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|Önceki Kapanış
|: 3.901
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3.920
En Düşük
3.888
12:0918,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,7150
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|Önceki Kapanış
|: 18,7300
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18,6503
En Düşük
18,5591
12:0918,1507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
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|Açılış
|: 18,2400
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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En Düşük
18,1305
12:09969,70
En Yüksek
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|: -0,37%
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|Açılış
|: 969,70
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|Önceki Kapanış
|: 973,28
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976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler12:09
|KTSKR
|44,90
|107.279.479
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|235.647.705
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|371.181.538
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|25.096.127
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.939.257
|% 9,99
|
|ETILR
|8,84
|54.078.946
|% -4,74
|
|MZHLD
|116,40
|53.187.693
|% -4,35
|
|DAGHL
|28,80
|12.782.754
|% -4,00
|
|SMART
|8,11
|14.392.546
|% -3,91
|
|SONME
|43,50
|7.279.871
|% -3,50
|
|THYAO
|98,40
|2.497.967.423
|% -0,66
|
|TUPRS
|374,80
|1.571.093.687
|% 1,79
|
|YKBNK
|9,64
|1.019.667.981
|% -0,52
|
|SASA
|89,25
|1.007.724.148
|% 4,69
|
|AKBNK
|15,68
|954.992.669
|% -0,44
|
|EKGYO
|4,50
|602.935.478
|% 0,00
|
|TSKB
|2,86
|348.639.655
|% 2,14
|
|SKBNK
|1,97
|209.884.915
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,64
|1.019.667.981
|% -0,52
|
|ISGYO
|7,27
|749.156.748
|% 9,65
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5952
|18,6080
|% 0,01
|
|Euro
|18,1419
|18,1507
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,6629
|20,7665
|% -0,80
|
|Frank
|18,3448
|18,4553
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9355
|4,9603
|% 0,10
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,46
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-65,00
|
|Tam
|6.593
|6.695
|-14,00
|
|Yarım
|3.212
|3.273
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,17
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|-1,00
|
Seans Raporu
12:09
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-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 73 artarak (% 0.22 ) 3, 459
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, MRSHL, ORGE, KRVGD, SMRTG, ERCB, KTSKR, CONSE, ALKA
-
12:24
IDGYO, PCILT, IZFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:24
DAGHL, SMART, ETILR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:24
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 178 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem