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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2023 12:24
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TÜLAY ŞALVA Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.03.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. SERMAYE PİYASALARI FONLAMA MÜDÜRLÜĞÜ - MÜDÜR - DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP MEMİŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. SERMAYE PİYASALARI FONLAMA MÜDÜRLÜĞÜ- YÖNETİCİ Evet Bağımsız Üye Değil
SEYFULLAH DEMİRLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.08.2022 Yoktur ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ-MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil
HASAN GÜMÜŞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2022 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KATILIM BANKACILIĞI İLKELERİ KONTROL VE UYUM BAŞKANLIĞI - BAŞKAN YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Hayır
OSMAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2023 Yoktur ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.- ULUSLARARASI BANKACILIK- MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136733


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Cumhuriyet 8.522 8.651 36,00  
Tam 8.566 8.622 5,00  
Yarım 4.184 4.219 2,00  
Çeyrek 2.092 2.109 1,00  
Gümüş.Ons 25,16 25,18 0,11  
Gümüş Gr. 15,60 15,63 0,07  
B. Petrol 85,62 85,62 0,01  
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