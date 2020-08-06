***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.08.2020 20:20
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2020
Karar Sayısı
68
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI İlişikte sunduğumuz Bereket Varlık Kiralama A.Ş.'nin, 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını şirketin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Melikşah Utku Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Çelepkolu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Öz Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Karamehmetoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Şalva Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Keskin Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Memiş Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866219
BIST
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|EKIZ
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|958.925
|% 9,94
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|FADE
|2,90
|77.697
|% 9,85
|
|RTALB
|51,20
|40.720.700
|% 8,52
|
|ERSU
|4,74
|14.628.263
|% 7,24
|
|HDFGS
|3,69
|3.869.040
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
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|EKGYO
|1,80
|239.923.337
|% -4,76
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|ASELS
|14,89
|126.724.168
|% -2,49
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|SISE
|5,87
|112.268.225
|% 2,09
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|GARAN
|6,48
|85.574.430
|% 0,15
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|AKBNK
|4,70
|73.941.060
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|EKGYO
|1,80
|239.923.337
|% -4,76
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|TSKB
|1,03
|32.225.457
|% -0,96
|
|IHLAS
|0,72
|18.611.413
|% -5,26
|
|KRDMD
|2,51
|55.247.645
|% -3,09
|
|ODAS
|2,08
|43.589.288
|% -1,89
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|9,5715
|9,6195
|% 1,10
|
|Frank
|8,0023
|8,0505
|% 1,16
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|Riyal
|1,9447
|1,9544
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|484
|484
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.371
|27,50
|
|Tam
|3.303
|3.489
|28,40
|
|Yarım
|1.603
|1.691
|13,70
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|Çeyrek
|804
|851
|6,90
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