***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.09.2022 17:44
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/559 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle ihraç edilecek bir adet 50.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 125.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 150.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 100.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 200.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 250.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli ve bir adet 550.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin yedi adet tertip ihraç belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurularımız onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066171
BIST
17:353.069
En Yüksek
|Değişim
|: -4,05%
|| -129,48
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:3518,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:3518,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0973
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:35982,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,31
|Açılış
|: 982,21
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|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:33
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|24.865.206
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|217.206.348
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|442.527.427
|% -9,99
|
|SMRTG
|57,90
|554.369.102
|% -9,95
|
|AVOD
|2,36
|75.794.412
|% -9,92
|
|ISGYO
|6,65
|18.039.083
|% -9,89
|
|THYAO
|66,00
|3.692.376.318
|% -4,28
|
|ASELS
|28,90
|3.477.933.741
|% 0,56
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|HEKTS
|54,05
|2.039.316.971
|% -9,16
|
|GARAN
|18,39
|1.859.633.975
|% -4,47
|
|SKBNK
|1,83
|963.599.993
|% -1,61
|
|TSKB
|2,41
|1.012.179.290
|% 2,99
|
|EKGYO
|3,64
|1.253.623.815
|% -5,94
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|ZOREN
|3,18
|909.846.144
|% -7,83
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5169
|18,5274
|% 0,05
|
|Euro
|18,0915
|18,1126
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,2538
|20,3553
|% 0,83
|
|Frank
|18,7868
|18,8999
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9156
|4,9403
|% 0,38
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,82
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.587
|6.676
|-105,00
|
|Yarım
|3.205
|3.263
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|87,27
|87,27
|-0,78
|
Seans Raporu
17:33
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17:48ANGEN
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 31.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 384 adet işlem
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -151, 65 kaybederek (% -4.35 ) 3, 337
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17:47XU100
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17:47CELHA
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 218 adet işlem
-
17:46PINSU
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 203, 425 adet işlem