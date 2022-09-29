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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

29.09.2022 17:44
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/559 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle ihraç edilecek bir adet 50.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 125.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 150.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 100.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 200.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 250.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli ve bir adet 550.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin yedi adet tertip ihraç belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurularımız onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066171


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