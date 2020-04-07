***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
07.04.2020 12:05
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835700
BIST
13:2094.155
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 2.083,97
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:206,7494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0315
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:207,3489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:20359,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,71
|Açılış
|: 359,17
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|152.377.215
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.252.939
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.003.709
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|22.737
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|YONGA
|8,97
|14.285
|% -5,58
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|GARAN
|7,97
|496.069.573
|% 2,71
|
|THYAO
|9,49
|458.745.009
|% 3,49
|
|ASELS
|24,16
|388.309.769
|% 1,94
|
|PGSUS
|40,28
|362.636.602
|% 9,99
|
|SASA
|9,69
|326.286.290
|% 4,64
|
|YKBNK
|1,90
|220.701.917
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,08
|86.470.799
|% 1,89
|
|ISFIN
|3,08
|211.037.760
|% 4,41
|
|GSRAY
|2,42
|152.377.215
|% 10,00
|
|GARAN
|7,97
|496.069.573
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2899
|8,3315
|% 0,33
|
|Frank
|6,9150
|6,9567
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7906
|1,7996
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.654
|-8,96
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,19
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|34,00
|34,00
|0,95
|