***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
15.10.2020 09:59
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.07.2020 - 30.09.2020 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881880
BIST
10:251.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.186
10:257,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:259,3050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:25482,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,24
|Açılış
|: 482,41
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:24
|EUYO
|3,41
|1.184.395
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|2.165.301
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|3.067.968
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|3.556.323
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|6.084.874
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|402.350
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|VANGD
|11,98
|1.856.744
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|238.089
|% -9,99
|
|PETKM
|4,80
|409.746.428
|% -1,03
|
|ZOREN
|3,16
|380.783.215
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,94
|181.862.181
|% 2,11
|
|SISE
|6,80
|146.088.985
|% 0,59
|
|KRDMD
|3,72
|145.617.264
|% 0,27
|
|ZOREN
|3,16
|380.783.215
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,94
|181.862.181
|% 2,11
|
|PETKM
|4,80
|409.746.428
|% -1,03
|
|AKENR
|2,72
|117.189.362
|% 4,21
|
|KRDMD
|3,72
|145.617.264
|% 0,27
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9173
|7,9211
|% 0,13
|
|Euro
|9,2971
|9,3045
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2466
|10,2980
|% -0,15
|
|Frank
|8,6243
|8,6762
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1021
|2,1127
|% -0,01
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-2,91
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|-0,05
|