***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
05.07.2021 14:13
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.04.2021 - 30.06.2021 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946151
BIST
14:121.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,11
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:128,6783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:1210,3109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0126
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:12500,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,27
|Açılış
|: 500,08
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:12
|EUKYO
|7,26
|7.457.598
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.586.870
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.646.151
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.636.572
|% 9,87
|
|AYES
|18,50
|413.155
|% 8,82
|
|PKENT
|2.304,00
|2.021.460
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|53.621.989
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|746.811.860
|% 1,89
|
|GARAN
|8,50
|494.258.069
|% 1,19
|
|SASA
|29,30
|389.776.796
|% 2,38
|
|ARCLK
|32,72
|268.780.981
|% 1,05
|
|KOZAL
|112,40
|222.453.044
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,21
|147.279.785
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,28
|79.508.204
|% 5,79
|
|GARAN
|8,50
|494.258.069
|% 1,19
|
|THYAO
|14,00
|746.811.860
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,65
|124.500.288
|% 6,85
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6747
|8,6783
|% -0,01
|
|Euro
|10,3047
|10,3109
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9950
|12,0551
|% 0,22
|
|Frank
|9,3919
|9,4484
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% 0,02
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,91
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.293
|3.378
|11,77
|
|Yarım
|1.591
|1.634
|5,69
|
|Çeyrek
|798
|817
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|0,26
|