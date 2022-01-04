***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
04.01.2022 16:49
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.10.2021 - 31.12.2021 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988680
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,3230
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,1489
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,3471
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05776,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 17,21
|Açılış
|: 776,84
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.853.208
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.313.310
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.119.391
|% 9,99
|
|ELITE
|27,20
|67.645.496
|% 9,94
|
|KRSTL
|3,10
|57.606.776
|% 9,93
|
|QNBFL
|75,50
|254.762
|% -8,09
|
|BAGFS
|16,40
|86.958.786
|% -7,34
|
|ROYAL
|3,30
|455.544
|% -7,04
|
|KUYAS
|5,31
|19.768.065
|% -5,01
|
|OTTO
|37,00
|1.276.308
|% -4,39
|
|THYAO
|22,76
|3.136.121.397
|% 4,21
|
|EREGL
|30,08
|2.184.684.992
|% 2,87
|
|GARAN
|11,44
|2.048.741.858
|% -0,17
|
|SASA
|55,45
|1.949.758.566
|% 4,13
|
|SISE
|14,22
|1.513.222.032
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,26
|593.124.881
|% 1,35
|
|ODAS
|1,38
|190.116.081
|% -0,72
|
|IHGZT
|0,74
|71.862.428
|% -2,63
|
|IHLGM
|0,84
|64.766.414
|% 2,44
|
|ADESE
|0,77
|38.145.631
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3662
|13,3913
|% 2,47
|
|Euro
|15,1223
|15,1489
|% 2,34
|
|Sterlin
|18,0165
|18,1069
|% 2,39
|
|Frank
|14,5234
|14,6109
|% 2,29
|
|Riyal
|3,5482
|3,5660
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|7,55
|
|Altın Gr.
|775
|776
|16,53
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,21
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|1,36
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