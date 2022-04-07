***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
07.04.2022 09:16
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016744
BIST
10:472.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 18,43
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:4714,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0432
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7502
En Düşük
14,7005
10:4716,0883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0549
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:47913,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 913,12
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:45
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.207.483
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|7.102.219
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|ULUSE
|178,00
|19.659.343
|% 7,42
|
|GZNMI
|39,62
|7.105.104
|% -5,12
|
|SANFM
|29,64
|1.838.487
|% -4,51
|
|DITAS
|22,06
|453.276
|% -4,42
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|BOBET
|4,42
|26.531.709
|% -3,70
|
|ASELS
|26,10
|694.196.888
|% 2,19
|
|THYAO
|34,66
|670.765.625
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,80
|643.964.806
|% 2,13
|
|SASA
|62,65
|485.680.093
|% 2,29
|
|SISE
|16,55
|449.835.143
|% 1,53
|
|ODAS
|2,10
|278.598.104
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,22
|302.429.837
|% 1,20
|
|HALKB
|5,16
|300.291.222
|% 4,24
|
|VAKBN
|3,78
|168.692.152
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,80
|643.964.806
|% 2,13
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7458
|14,7520
|% 0,31
|
|Euro
|16,0880
|16,0965
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,2591
|19,3557
|% 0,48
|
|Frank
|15,7530
|15,8479
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9205
|3,9402
|% 0,27
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,97
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,21
|