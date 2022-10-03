***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
03.10.2022 15:41
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
...
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.07.2022 - 30.09.2022 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066761
BIST
17:363.380
En Yüksek
|Değişim
|: 6,28%
|| 199,75
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.380
En Düşük
3.196
17:3618,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:3618,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1090
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:361.007,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 18,96
|Açılış
|: 1.007,14
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.008,27
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:34
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|100.018.102
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.133.874.949
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.573.644.481
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.299.740.926
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.328.256
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.469
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.918.602
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,72
|30.272.440
|% -6,53
|
|THYAO
|77,35
|6.229.301.803
|% 9,56
|
|SASA
|70,80
|3.297.229.088
|% 3,81
|
|ASELS
|31,48
|2.355.992.157
|% 7,44
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.773.523
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.133.874.949
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,17
|2.038.941.589
|% 7,75
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.773.523
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,97
|480.174.316
|% 6,49
|
|TSKB
|2,64
|565.662.396
|% 7,76
|
|HALKB
|7,67
|1.584.886.418
|% 9,89
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5271
|18,5549
|% 0,29
|
|Euro
|18,2234
|18,2515
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,8531
|20,9577
|% 1,21
|
|Frank
|18,6970
|18,8096
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9171
|4,9417
|% 0,14
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|25,61
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|18,40
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.754
|6.821
|89,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|41,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|1,36
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,85
|
|B. Petrol
|89,15
|89,15
|4,01
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 59 artarak (% 7.13 ) 3, 704
-
17:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, SKBNK
-
17:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASELS
-
17:49XU100
Endeks 3, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 19 üstünde . İşlem hacmi 56, 323.00 milyon TL de
-
17:49ZOREN
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 819, 117 adet işlem