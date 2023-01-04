***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
04.01.2023 13:55
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
...
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.10.2022 - 31.12.2022 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093087
BIST
16:455.535
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -91,32
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:4518,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:4519,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1427
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:451.122,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,26
|Açılış
|: 1.122,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:43
|EYGYO
|22,90
|15.732.781
|% 9,99
|
|BFREN
|5.229,90
|309.378.257
|% 9,98
|
|ADEL
|135,50
|85.160.287
|% 9,98
|
|SAMAT
|21,02
|46.052.855
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|75.942.511
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.279.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.555.979
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.099.278
|% -9,93
|
|KRONT
|106,80
|9.902.740
|% -8,80
|
|SANEL
|20,78
|22.828.663
|% -8,30
|
|EREGL
|43,00
|10.698.031.467
|% 1,80
|
|KRDMD
|19,64
|7.487.723.379
|% 4,41
|
|EKGYO
|9,36
|6.488.537.534
|% -0,64
|
|ASELS
|65,55
|6.023.473.573
|% -5,14
|
|THYAO
|145,10
|5.780.321.248
|% -1,56
|
|EKGYO
|9,36
|6.488.537.534
|% -0,64
|
|KRDMD
|19,64
|7.487.723.379
|% 4,41
|
|EREGL
|43,00
|10.698.031.467
|% 1,80
|
|YKBNK
|11,70
|2.828.930.290
|% -0,26
|
|ISCTR
|12,68
|2.705.371.573
|% 0,08
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7374
|18,7517
|% 0,16
|
|Euro
|19,8996
|19,9140
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,5345
|22,6475
|% 0,87
|
|Frank
|20,1326
|20,2538
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9706
|4,9955
|% 0,16
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|21,51
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,90
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|69,00
|
|Tam
|7.581
|7.639
|64,00
|
|Yarım
|3.671
|3.734
|31,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.867
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|0,17
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|-2,12
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 37 kaybederek (% -1.56 ) 6, 001
-
16:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BFREN, ARTI
-
16:58XU100
Endeks 5, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 99, 803.00 milyon TL de
-
16:56VKGYO
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 632, 858 adet işlem
-
16:55MRGYO
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 561, 702 adet işlem