***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
15.04.2020 16:44
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT62036
Nominal Değer (TL)
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/04/2020
Vadesi (Gün)
70
İtfa Tarihi
24/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838359
BIST
18:0096.066
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -2.483,78
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:006,9027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0863
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9070
En Düşük
6,8079
18:007,5276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5276
En Düşük
7,4578
18:00381,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,03
|Açılış
|: 381,82
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.698.833
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.200.100
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|567.373.518
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.643.533
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.438.810
|% -10,00
|
|HALKS
|3,15
|296.008
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.218.136.904
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.291.305
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.169.806
|% -9,98
|
|THYAO
|10,38
|2.280.718.484
|% -4,77
|
|PGSUS
|55,45
|2.218.136.904
|% -9,98
|
|ASELS
|26,26
|1.773.628.811
|% -3,74
|
|GARAN
|8,24
|987.303.864
|% -3,96
|
|TSPOR
|5,45
|896.794.259
|% 4,81
|
|THYAO
|10,38
|2.280.718.484
|% -4,77
|
|YKBNK
|1,94
|391.455.077
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,45
|896.794.259
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,03
|172.040.177
|% -6,36
|
|MNDRS
|1,48
|247.075.893
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5902
|8,6332
|% 0,11
|
|Frank
|7,1163
|7,1592
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8290
|1,8382
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,64
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.505
|25,10
|
|Tam
|2.512
|2.578
|25,70
|
|Yarım
|1.222
|1.255
|12,50
|
|Çeyrek
|613
|627
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,38
|27,38
|-2,22
|