***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
30.04.2020 17:51
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT72019
Nominal Değer (TL)
450.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/05/2020
Vadesi (Gün)
70
İtfa Tarihi
09/07/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841815
BIST
17:37101.092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -503,19
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:376,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:377,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0619
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6213
En Düşük
7,5375
17:37383,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 383,11
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.633.363
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.225.771
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|ISMEN
|5,74
|122.047.703
|% 9,96
|
|KONYA
|256,10
|57.220.063
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.797.825
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.914.203
|% -9,99
|
|PNSUT
|17,57
|14.349.373
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|44.933.244
|% -9,99
|
|HUBVC
|21,84
|279.673.194
|% -9,53
|
|ADESE
|1,48
|265.300.883
|% -3,90
|
|ODAS
|1,79
|251.935.849
|% -3,24
|
|AVOD
|2,67
|246.980.575
|% -2,91
|
|TKNSA
|7,25
|199.633.726
|% -5,48
|
|ADESE
|1,48
|265.300.883
|% -3,90
|
|IHLGM
|1,07
|155.445.733
|% -0,93
|
|ODAS
|1,79
|251.935.849
|% -3,24
|
|CEMAS
|1,06
|102.138.736
|% -4,50
|
|AVOD
|2,67
|246.980.575
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7449
|8,7888
|% 1,20
|
|Frank
|7,1814
|7,2247
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-2,50
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-2,60
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,30
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|2,43
|