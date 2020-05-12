***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
12.05.2020 17:32
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT72027
Nominal Değer (TL)
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/05/2020
Vadesi (Gün)
77
İtfa Tarihi
28/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844520
BIST
17:1999.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.741,50
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:196,9947
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0784
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:197,6021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0472
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:19383,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,79
|Açılış
|: 383,24
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,38
|27.123.267
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.581.098
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.574
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.742.707
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|20,84
|61.589.166
|% -7,13
|
|KRDMA
|2,71
|69.551.435
|% -6,87
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,91
|863.396.509
|% 1,93
|
|ASELS
|27,30
|637.114.332
|% 1,64
|
|ECILC
|5,42
|557.691.812
|% 9,94
|
|MGROS
|34,28
|530.902.451
|% 8,48
|
|AKBNK
|5,60
|472.053.210
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,34
|386.831.690
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|248.101.331
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|89.999.226
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,38
|350.165.376
|% 1,28
|
|IHLAS
|0,69
|89.072.084
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5923
|8,6354
|% -1,20
|
|Frank
|7,1969
|7,2403
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% -1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,82
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.510
|-27,50
|
|Tam
|2.539
|2.576
|-28,20
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-13,80
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|0,42
|
Seans Raporu
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1833, 92 artarak (% 1.61 ) 116, 041
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17:34XU100
Endeks 99, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 11, 057.00 milyon TL de
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17:33IZFAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 192 adet işlem
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17:31BEYAZ
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 991 adet işlem
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17:29XU100
Endeks 99, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 10, 948.00 milyon TL de