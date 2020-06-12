***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
12.06.2020 15:55
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKTA2012
Nominal Değer (TL)
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/06/2020
Vadesi (Gün)
187
İtfa Tarihi
16/12/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850961
BIST
17:00109.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 804,80
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.075
En Düşük
107.833
17:006,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:007,7370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
17:00382,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,44
|Açılış
|: 382,46
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,71
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.326.576
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.299.948
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.490
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,30
|835.201.516
|% 0,19
|
|GARAN
|8,15
|723.397.116
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,16
|679.873.961
|% 8,05
|
|ECILC
|5,88
|578.447.136
|% 2,98
|
|PGSUS
|58,75
|577.699.531
|% 3,34
|
|EKGYO
|1,94
|572.301.329
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|335.712.582
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,57
|350.581.860
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,77
|145.950.568
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,16
|679.873.961
|% 8,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6200
|% -0,22
|
|Frank
|7,1863
|7,2296
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8147
|1,8238
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|13,27
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.496
|10,70
|
|Tam
|2.543
|2.565
|11,00
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,40
|
|Çeyrek
|621
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,76
|
Seans Raporu
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17:14XU100
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