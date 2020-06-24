***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
24.06.2020 17:34
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT12122
Nominal Değer (TL)
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
24/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/06/2020
Vadesi (Gün)
210
İtfa Tarihi
20/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852691
BIST
17:26114.820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -518,79
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:266,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:267,7260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
17:26389,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 389,71
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.859.133
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.896.640
|% 9,99
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|21.045.012
|% 9,91
|
|GLRYH
|13,18
|32.602.731
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|82.066.969
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|BAYRK
|8,29
|12.796.655
|% -7,68
|
|KRDMD
|3,12
|3.077.593.015
|% 5,41
|
|PETKM
|4,23
|931.392.756
|% 2,17
|
|GARAN
|8,27
|885.981.428
|% -2,25
|
|GUSGR
|4,77
|817.052.182
|% 4,38
|
|KARSN
|2,74
|652.334.867
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,12
|3.077.593.015
|% 5,41
|
|CEMAS
|1,43
|436.859.133
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.025.370
|% 9,88
|
|ODAS
|2,20
|557.374.019
|% 1,38
|
|KARSN
|2,74
|652.334.867
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5307
|8,5735
|% -0,18
|
|Frank
|7,2124
|7,2558
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|0,55
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.544
|5,20
|
|Tam
|2.595
|2.608
|5,40
|
|Yarım
|1.265
|1.276
|2,70
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,66
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-1,01
|
Seans Raporu
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