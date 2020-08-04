***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
04.08.2020 17:32
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKTK2010
Nominal Değer (TL)
310.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/08/2020
Vadesi (Gün)
94
İtfa Tarihi
06/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864999
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
18:058,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0396
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
18:05446,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,84
|Açılış
|: 446,60
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,07
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.761.462
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.479
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|485.445
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0615
|9,1069
|% 0,02
|
|Frank
|7,5783
|7,6240
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|16,59
|
|Altın Gr.
|446
|446
|4,53
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.960
|9,10
|
|Tam
|3.008
|3.046
|9,50
|
|Yarım
|1.460
|1.484
|4,60
|
|Çeyrek
|732
|744
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,23
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,05
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
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17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de