***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
04.09.2020 15:07
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/08/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKTK2044
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/09/2020
Vadesi (Gün)
77
İtfa Tarihi
20/11/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873312
BIST
15:521.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,41
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.088
En Düşük
1.073
15:527,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4560
En Düşük
7,4158
15:528,8044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:52462,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,29
|Açılış
|: 462,56
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SAYAS
|5,72
|19.962.474
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|16.127.342
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|103.431.660
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.690.360
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,56
|124.556.577
|% -7,49
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,11
|88.839.873
|% -6,46
|
|SISE
|6,30
|1.913.499.233
|% 3,96
|
|FENER
|35,54
|686.427.472
|% 4,16
|
|ASELS
|16,95
|605.754.065
|% 0,30
|
|GSRAY
|3,55
|576.679.000
|% -2,74
|
|GARAN
|6,82
|444.999.918
|% 0,89
|
|SISE
|6,30
|1.913.499.233
|% 3,96
|
|GSRAY
|3,55
|576.679.000
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,74
|235.870.569
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,00
|403.961.344
|% 1,01
|
|GSDHO
|2,32
|298.370.507
|% 7,41
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4533
|7,4555
|% 0,31
|
|Euro
|8,8003
|8,8044
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,8469
|9,8963
|% 0,09
|
|Frank
|8,1362
|8,1852
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9800
|1,9899
|% 0,25
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|0,33
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.054
|3.130
|-4,91
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-2,37
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,07
|