***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
06.11.2020 17:48
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/08/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT12189
Nominal Değer (TL)
350.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/11/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
08/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886725
BIST
17:341.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,93
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
17:348,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1612
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
17:3410,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,2134
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
17:34537,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 9,45
|Açılış
|: 537,65
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler17:34
|BLCYT
|7,26
|61.287.155
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|26.364.751
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.160.544
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|TSKB
|2,27
|1.634.962.964
|% 7,08
|
|GARAN
|6,98
|1.620.994.476
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,46
|1.541.967.643
|% 4,22
|
|ODAS
|3,61
|796.047.637
|% 0,56
|
|SISE
|6,57
|760.464.446
|% -0,90
|
|TSKB
|2,27
|1.634.962.964
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,46
|1.541.967.643
|% 4,22
|
|SKBNK
|1,85
|567.938.977
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,80
|493.610.892
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,31
|561.067.770
|% 0,43
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5707
|8,5772
|% 1,92
|
|Euro
|10,1675
|10,1777
|% 2,14
|
|Sterlin
|11,2167
|11,2729
|% 1,70
|
|Frank
|9,4830
|9,5401
|% 2,33
|
|Riyal
|2,2779
|2,2894
|% 1,83
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-2,15
|
|Altın Gr.
|538
|538
|10,32
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,21
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,66
|
Seans Raporu
17:34
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17:45NUHCM
Yüzde 9.97 oranında artışla 35.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 672, 379 adet işlem
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Yüzde 7.02 oranında artışla 14.78 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 606 adet işlem
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17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 15 artarak (% 0.79 ) 1, 300
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17:43
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BLCYT, MARKA
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17:43XU100
Endeks 1, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 18, 922.00 milyon TL de