***BRKT* *ISGYO* *TCRYT* *ISFIN* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
15.08.2022 17:39
***BRKT******ISGYO******TCRYT******ISFIN******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT, ULUFA, BRKT, ISFIN, ISGYO]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMDK2227 45.000.000 15.08.2022 14.11.2022 17.08.2022
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFKE2221 40.750.000 15.08.2022 18.10.2022 17.08.2022
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTK2234 100.000.000 15.08.2022 15.11.2022 17.08.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFNK2211 400.000.000 15.08.2022 14.11.2022 17.08.2022
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSISGY82314 101.000.000 15.08.2022 17.08.2023 17.08.2022
İlgili Şirketler [TCRYT, ULUFA, BRKT, ISFIN, ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055518
BIST