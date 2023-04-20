***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArtı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi20.04.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 20.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında , Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140310BIST