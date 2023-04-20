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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

20.04.2023 13:09
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 20.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında , Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçilmiştir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140310


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