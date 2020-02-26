***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.02.2020 18:11
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.2.6.1 10.000 2 38 -761 9.279
Yeni Bakiye
5.2.6.1 10.000 2 38 -761 9.279
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.5 -5 14.052 14.047
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.2.6.1 10.000 10.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.5 20.000 5.526 22.073 -4.242 43.357
Kar Dağıtımı
5.5 -761 761 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-761 761 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 5.521 22.075 -4.965 14.052 76.683
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.2.6.1. 40.000 5.521 22.074 -4.965 14.053 76.683
Yeni Bakiye
5.2.6.1. 40.000 5.521 22.074 -4.965 14.053 76.683
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.5. -1.153 3.298 2.145
Kar Dağıtımı
5.5. -1.386 5.439 -14.053 -10.000
Dağıtılan Temettü
-1.386 -8.614 -10.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
14.053 -14.053
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
14.243 14.243 15.959 15.959
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
14.243 14.243 15.959 15.959
Teminat Senetleri
14.243 14.243 15.959 15.959
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.243 14.243 15.959 15.959
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.298 13.356
Alınan Faizler
5.4.1. 87.997 95.272
Ödenen Faizler
5.4.2. -48.202 -48.572
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-4.017
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.4.5. 5.463 18.759
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
5.4.6.1. -25.418 -26.376
Ödenen Vergiler
-772
Diğer
-11.753 -25.727
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.024 -40.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.635
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.1.1. -4.355 4.149
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
5.1.4.2. 29.408 -226.639
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.1.8. 7.138 -9.681
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.2.1. -19.691 145.885
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-6.889 45.959
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-726 -26.971
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.925
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
18.006 22.822
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.586.550
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.552.193
Temettü Ödemeleri
-10.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
3.13. -6.351 12.822
Diğer
10.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -4.149
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.1.1. 7.186 11.335
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.541 7.186
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.298 14.052
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.153 -5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.153 -5
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66 -5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.145 14.047
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
31.176 31.176 7.186 7.186
Nakit ve Nakit Benzerleri
21.541 21.541 7.186 7.186
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
0 0
Bankalar
1.1.2. 21.541 21.541 7.186 7.186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.635 9.635
Diğer Finansal Varlıklar
1.2.3. 9.635 9.635
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
197.231 197.231 226.635 226.635
Krediler
2.4. 246.634 246.634 249.617 249.617
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
2.5. -49.403 -49.403 -22.982 -22.982
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
17.748 17.748 18.927 18.927
Satış Amaçlı
3.1. 17.748 17.748 18.927 18.927
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.5. 3.108 3.108 4.991 4.991
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.649 2.649 563 563
Şerefiye
5.1.6. 2.649 2.649 563 563
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.10 22.000 22.000 20.000 20.000
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.1.7.1. 2.386 2.386 6.929 6.929
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.8. 2.337 2.337 3.034 3.034
VARLIKLAR TOPLAMI
278.635 278.635 288.265 288.265
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
5.2.1. 126.194 126.194 145.885 145.885
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
6.000 6.000 6.000 6.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
52.500 52.500
Bonolar
52.500 52.500
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
3.13 5.941 5.941 12.822 12.822
KARŞILIKLAR
5.2.4 2.629 2.629 2.264 2.264
Çalışan Hakları Karşılığı
1.265 1.265 991 991
Diğer Karşılıklar
1.364 1.364 1.273 1.273
CARİ VERGİ BORCU
5.2.5. 1.579 1.579 3.274 3.274
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.1.7.2. 2.970 2.970 1.753 1.753
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.3. 11.994 11.994 39.584 39.584
ÖZKAYNAKLAR
5.2.6. 68.828 68.828 76.683 0 76.683
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000 40.000 40.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.368 4.368 5.521 5.521
Kar Yedekleri
20.688 20.688 22.075 22.075
Yasal Yedekler
20.688 20.688 22.075 22.075
Kar veya Zarar
3.772 3.772 9.087 0 9.087
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
474 474 -4.965 -4.965
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.298 3.298 14.052 14.052
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
278.635 278.635 288.265 0 288.265
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
5.4.1. 122.606 137.079
Bankalardan Alınan Faizler
2.781 1.755
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
842
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
842
Diğer Faiz Gelirleri
118.983 135.324
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2. -48.202 -48.572
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-36.466 -42.000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.260 -3.923
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.962
Diğer Faiz Giderleri
-1.514 -2.649
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
74.404 88.507
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.4.3. -4.017 -2.542
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.017 -2.542
Diğer
-4.017 -2.542
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
12 -1.137
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
12 -1.137
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5. 5.463 18.759
FAALİYET BRÜT KÂRI
75.862 103.587
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6.2 -27.741 -35.884
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-26 -1.273
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.6.1. -25.418 -26.376
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.6.1 -18.477 -22.048
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.200 18.006
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.200 18.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-902 -3.954
Cari Vergi Karşılığı
5.4.7. -772 -2.357
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-130 -1.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.298 14.052
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.298 14.052
Grubun Karı (Zararı)
3.298 14.052
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821773
BIST