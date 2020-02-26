***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.2.6.1 10.000 2 38 -761 9.279Yeni Bakiye5.2.6.1 10.000 2 38 -761 9.279Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.5 -5 14.052 14.047Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı5.2.6.1 10.000 10.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.5 20.000 5.526 22.073 -4.242 43.357Kar Dağıtımı5.5 -761 761 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar-761 761 0Dönem Sonu Bakiyeler40.000 5.521 22.075 -4.965 14.052 76.683Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.2.6.1. 40.000 5.521 22.074 -4.965 14.053 76.683Yeni Bakiye5.2.6.1. 40.000 5.521 22.074 -4.965 14.053 76.683Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.5. -1.153 3.298 2.145Kar Dağıtımı5.5. -1.386 5.439 -14.053 -10.000Dağıtılan Temettü-1.386 -8.614 -10.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar14.053 -14.053Dönem Sonu Bakiyeler40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERGARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET VE REHİNLİ KIYMETLER14.243 14.243 15.959 15.959EMANET KIYMETLERREHİNLİ KIYMETLER14.243 14.243 15.959 15.959Teminat Senetleri14.243 14.243 15.959 15.959KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.243 14.243 15.959 15.959Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.298 13.356Alınan Faizler5.4.1. 87.997 95.272Ödenen Faizler5.4.2. -48.202 -48.572Alınan Ücret ve Komisyonlar-4.017Elde Edilen Diğer Kazançlar5.4.5. 5.463 18.759Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler5.4.6.1. -25.418 -26.376Ödenen Vergiler-772Diğer-11.753 -25.727Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.024 -40.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.635Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış5.1.1. -4.355 4.149Kredilerdeki Net (Artış) Azalış5.1.4.2. 29.408 -226.639Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.1.8. 7.138 -9.681Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)5.2.1. -19.691 145.885Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-6.889 45.959Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-726 -26.971YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.925Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.925FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit18.006 22.822Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.586.550Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.552.193Temettü Ödemeleri-10.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler3.13. -6.351 12.822Diğer10.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -4.149Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.1.1. 7.186 11.335Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar21.541 7.186Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.298 14.052DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.153 -5Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.153 -5Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-66 -5Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.087Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.145 14.047Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)31.176 31.176 7.186 7.186Nakit ve Nakit Benzerleri21.541 21.541 7.186 7.186Nakit Değerler ve Merkez Bankası0 0Bankalar1.1.2. 21.541 21.541 7.186 7.186Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.635 9.635Diğer Finansal Varlıklar1.2.3. 9.635 9.635İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)197.231 197.231 226.635 226.635Krediler2.4. 246.634 246.634 249.617 249.617Beklenen Zarar Karşılıkları (-)2.5. -49.403 -49.403 -22.982 -22.982SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)17.748 17.748 18.927 18.927Satış Amaçlı3.1. 17.748 17.748 18.927 18.927ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.5. 3.108 3.108 4.991 4.991MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.649 2.649 563 563Şerefiye5.1.6. 2.649 2.649 563 563YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.10 22.000 22.000 20.000 20.000CARİ VERGİ VARLIĞI5.1.7.1. 2.386 2.386 6.929 6.929ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIDİĞER AKTİFLER (Net)5.1.8. 2.337 2.337 3.034 3.034VARLIKLAR TOPLAMI278.635 278.635 288.265 288.265YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER5.2.1. 126.194 126.194 145.885 145.885PARA PİYASALARINA BORÇLAR6.000 6.000 6.000 6.000İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)52.500 52.500Bonolar52.500 52.500FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)3.13 5.941 5.941 12.822 12.822KARŞILIKLAR5.2.4 2.629 2.629 2.264 2.264Çalışan Hakları Karşılığı1.265 1.265 991 991Diğer Karşılıklar1.364 1.364 1.273 1.273CARİ VERGİ BORCU5.2.5. 1.579 1.579 3.274 3.274ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.1.7.2. 2.970 2.970 1.753 1.753SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.3. 11.994 11.994 39.584 39.584ÖZKAYNAKLAR5.2.6. 68.828 68.828 76.683 0 76.683Ödenmiş Sermaye40.000 40.000 40.000 40.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.368 4.368 5.521 5.521Kar Yedekleri20.688 20.688 22.075 22.075Yasal Yedekler20.688 20.688 22.075 22.075Kar veya Zarar3.772 3.772 9.087 0 9.087Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı474 474 -4.965 -4.965Dönem Net Kâr veya Zararı3.298 3.298 14.052 14.052YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI278.635 278.635 288.265 0 288.265Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1. 122.606 137.079Bankalardan Alınan Faizler2.781 1.755Menkul Değerlerden Alınan Faizler842Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar842Diğer Faiz Gelirleri118.983 135.324FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2. -48.202 -48.572Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-36.466 -42.000Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.260 -3.923İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.962Diğer Faiz Giderleri-1.514 -2.649NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ74.404 88.507NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.4.3. -4.017 -2.542Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.017 -2.542Diğer-4.017 -2.542TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)12 -1.137Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)12 -1.137DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5. 5.463 18.759FAALİYET BRÜT KÂRI75.862 103.587BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6.2 -27.741 -35.884DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-26 -1.273PERSONEL GİDERLERİ (-)5.4.6.1. -25.418 -26.376DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.6.1 -18.477 -22.048NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.200 18.006BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.200 18.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-902 -3.954Cari Vergi Karşılığı5.4.7. -772 -2.357Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-130 -1.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.298 14.052DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI3.298 14.052Grubun Karı (Zararı)3.298 14.052Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821773BIST