***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.2.6.1. 40.000 5.500 21 22.075 -4.965 14.052 76.683Yeni Bakiye5.2.6.1. 40.000 5.500 21 22.075 -4.965 14.052 76.683Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.100 -1.100Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.741 2.741Kar Dağıtımı-5.462 19.514 -14.052Yedeklere Aktarılan Tutarlar38 14.014 -14.052Diğer-5.500 5.500Dönem Sonu Bakiyeler40.000 4.400 21 16.613 14.549 2.741 78.324Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828Yeni Bakiye40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.060 4.060Kar Dağıtımı2.413 885 -3.298 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.413 885 -3.298 0Dönem Sonu Bakiyeler40.000 4.368 23.101 1.359 4.060 72.888Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERGARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.3.3. 19.447 19.447 14.243 14.243EMANET KIYMETLERREHİNLİ KIYMETLER19.447 19.447 14.243 14.243Teminat Senetleri19.447 19.447 14.243 14.243KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI19.447 19.447 14.243 14.243Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.060 3.714Alınan Faizler5.4.1. 32.818 51.616Ödenen Faizler5.4.2. -13.623 -24.727Elde Edilen Diğer Kazançlar5.4.5. 3.299 1.909Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler5.4.6.1. -8.384 -13.385Ödenen Vergiler-340Diğer-9.710 -11.699Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-5.792 -23.859Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-19.660Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış5.1.1. -1.036Kredilerdeki Net (Artış) Azalış5.1.4.2. 21.820 14.557Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-21.190 3.180Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)5.2.1. -9.143 -10.256Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)23.417 -31.340Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.732 -20.145YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları383 -458Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller383 -458FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.385 52.585Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.229 52.585Kiralamaya İlişkin Ödemeler3.13. -2.844Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.036 31.982Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.1.1. 21.541 7.186Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar22.577 39.168Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.060 2.741DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 -1.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -1.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.100Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.060 1.641Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)51.736 136 51.872 31.176 31.176Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1. 22.441 136 22.577 21.541 21.541Para Piyasalarından Alacaklar22.441 136 22.577 21.541 21.541Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar29.295 29.295 9.635 9.635Diğer Finansal Varlıklar29.295 29.295 9.635 9.635İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)175.411 175.411 197.231 197.231Krediler5.1.4.2. 242.385 242.385 246.634 246.634Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-66.974 -66.974 -49.403 -49.403SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9. 15.804 15.804 17.748 17.748Satış Amaçlı15.804 15.804 17.748 17.748ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.5. 2.901 2.901 3.108 3.108MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.6. 2.525 2.525 2.649 2.649Diğer2.525 2.525 2.649 2.649YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.10. 22.000 22.000 22.000 22.000CARİ VERGİ VARLIĞI5.1.7.1. 2.540 2.540 2.386 2.386ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.7.2. 0DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.8. 25.265 25.265 2.337 2.337VARLIKLAR TOPLAMI298.182 136 298.318 278.635 278.635YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER5.2.1. 113.051 113.051 126.194 126.194PARA PİYASALARINA BORÇLAR10.000 10.000 6.000 6.000İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)68.590 68.590 52.500 52.500Bonolar68.590 68.590 52.500 52.500FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)3.13. 17.224 17.224 5.941 5.941KARŞILIKLAR5.2.4. 3.012 3.012 2.629 2.629Çalışan Hakları Karşılığı1.459 1.459 1.265 1.265Diğer Karşılıklar1.553 1.553 1.364 1.364CARİ VERGİ BORCU5.2.5. 553 553 1.579 1.579ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.1.7.2 3.703 3.703 2.970 2.970SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.3. 9.297 9.297 11.994 11.994ÖZKAYNAKLAR72.888 72.888 68.828 68.828Ödenmiş Sermaye40.000 40.000 40.000 40.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.368 4.368 4.368 4.368Kar Yedekleri23.101 23.101 20.688 20.688Yasal Yedekler23.101 23.101 20.688 20.688Kar veya Zarar5.419 5.419 3.772 3.772Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.359 1.359 474 474Dönem Net Kâr veya Zararı4.060 4.060 3.298 3.298YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI298.318 298.318 278.635 278.635Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1. 53.372 64.037Kredilerden Alınan Faizler51.629 62.767Bankalardan Alınan Faizler1.055 1.270Menkul Değerlerden Alınan Faizler688Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar688FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2. -13.623 -24.727Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-7.241 -20.747Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-469İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.315 -3.075Diğer Faiz Giderleri-598 -905NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ39.749 39.310NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.4.3 -1.843 -2.150Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.843 -2.150Diğer-1.843 -2.150TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4. 3 1Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3 1DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5. 3.299 1.909FAALİYET BRÜT KÂRI41.208 39.070BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6.2. -20.554 -12.421DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)5.4.6.1 -8.384 -13.385DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.137 -9.550NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.133 3.714BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.133 3.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.7. -1.073 -973Cari Vergi Karşılığı-340 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-733 -973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)4.060 2.741DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.060 2.741Grubun Karı (Zararı)4.060 2.741Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867360BIST