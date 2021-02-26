***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.02.2021 19:48
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.2.6.1 40.000 5.521 22.074 -4.965 14.053 76.683
Yeni Bakiye
5.2.6.1 40.000 5.521 22.074 -4.965 14.053 76.683
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.5 -1.153 3.298 2.145
Kar Dağıtımı
5.5 -1.386 5.439 -14.053 -10.000
Dağıtılan Temettü
-1.386 -8.614 -10.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
14.053 -14.053
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.2.6.1 40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828
Yeni Bakiye
5.2.6.1 40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.5 79 5.731 5.810
Kar Dağıtımı
5.5 -4.400 -3.088 6.385 -3.298 -4.401
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-3.088 6.386 -3.298
Diğer
-4.400 -1 -4.401
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 47 17.600 6.859 5.731 70.237
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
20.401 0 20.401 14.243 14.243
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
5.3.3. 20.401 20.401 14.243 14.243
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
20.401 0 20.401 14.243 14.243
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.731 3.298
Alınan Faizler
5.4.1. 64.762 87.997
Ödenen Faizler
5.4.2. -26.096 -48.202
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-4.017
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.4.5. 3.766 5.463
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
5.4.6.1. -16.045 -25.418
Ödenen Vergiler
-579 -772
Diğer
-20.077 -11.753
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
52.951 -4.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.449 -9.635
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.1.1. 11.531 -4.355
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
5.1.4.2. 42.670 29.408
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.1.8. 9.796 7.138
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.2.1. -28.965 -19.691
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
35.368 -6.889
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
58.682 -726
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.490 -2.925
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-18.860
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-630 -2.925
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
17.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-67.723 18.006
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-1.838.132 1.586.550
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
1.793.914 -1.552.193
Temettü Ödemeleri
-10.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
3.13. -23.505 -6.351
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-11.531 14.355
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.1.1. 21.541 7.186
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.010 21.541
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.731 3.298
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
79 -1.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
79 -1.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.2.6. 99 -66
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20 -1.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.810 2.145
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.094 20.094 31.176 31.176
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.010 10.010 21.541 21.541
Bankalar
5.1.1 10.010 10.010 21.541 21.541
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.084 10.084 9.635 9.635
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
10.084 10.084 9.635 9.635
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.4.2 154.561 154.561 197.231 197.231
Krediler
250.579 250.579 246.634 246.634
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-96.018 -96.018 -49.403 -49.403
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9. 12.668 12.668 17.748 17.748
Satış Amaçlı
12.668 12.668 17.748 17.748
ORTAKLIK YATIRIMLARI
18.860 18.860
İştirakler (Net)
18.860 18.860
Konsolide Edilmeyenler
5.1.11. 18.860 18.860
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.5. 2.327 2.327 3.108 3.108
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.6. 2.615 2.615 2.649 2.649
Diğer
2.615 2.615 2.649 2.649
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 22.000 22.000
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.1.7.1. 2.602 2.602 2.386 2.386
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.8. 20.850 20.850 2.337 2.337
VARLIKLAR TOPLAMI
234.577 234.577 278.635 278.635
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
5.2.1. 92.933 92.933 126.194 126.194
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
10.000 10.000 6.000 6.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
41.741 41.741 52.500 52.500
Bonolar
41.741 41.741 52.500 52.500
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 5.941 5.941
KARŞILIKLAR
5.2.4. 2.984 2.984 2.629 2.629
Çalışan Hakları Karşılığı
1.349 1.349 1.265 1.265
Diğer Karşılıklar
1.635 1.635 1.364 1.364
CARİ VERGİ BORCU
5.2.5. 1.048 1.048 1.579 1.579
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.1.7.2 3.140 3.140 2.970 2.970
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.3. 12.494 12.494 11.994 11.994
ÖZKAYNAKLAR
5.2.6. 70.237 70.237 68.828 68.828
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000 40.000 40.000
Sermaye Yedekleri
0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
47 47 4.368 4.368
Kar Yedekleri
17.600 17.600 20.688 20.688
Yasal Yedekler
17.600 17.600 20.688 20.688
Kar veya Zarar
12.590 12.590 3.772 3.772
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.859 6.859 474 474
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.731 5.731 3.298 3.298
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
234.577 234.577 278.635 278.635
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
5.4.1. 113.370 122.606
Bankalardan Alınan Faizler
1.794 2.781
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.765 842
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.765 842
Diğer Faiz Gelirleri
109.811 118.983
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2. -26.097 -48.202
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-14.534 -36.466
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-889 -1.260
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-9.359 -8.962
Diğer Faiz Giderleri
-1.315 -1.514
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
87.273 74.404
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.4.3. -3.114 -4.017
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.114 -4.017
Diğer
-3.114 -4.017
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
9 12
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
9 12
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5. 3.767 5.463
FAALİYET BRÜT KÂRI
87.935 75.862
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6.2 -48.608 -27.741
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 -26
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.6.1. -16.045 -25.418
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.6.1 -15.722 -18.477
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.560 4.200
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.560 4.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.829 -902
Cari Vergi Karşılığı
5.4.7. -579 -772
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.250 -130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.731 3.298
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.731 3.298
Grubun Karı (Zararı)
5.731 3.298
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913576
BIST