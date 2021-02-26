***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.2.6.1 40.000 5.521 22.074 -4.965 14.053 76.683Yeni Bakiye5.2.6.1 40.000 5.521 22.074 -4.965 14.053 76.683Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.5 -1.153 3.298 2.145Kar Dağıtımı5.5 -1.386 5.439 -14.053 -10.000Dağıtılan Temettü-1.386 -8.614 -10.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar14.053 -14.053Dönem Sonu Bakiyeler40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.2.6.1 40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828Yeni Bakiye5.2.6.1 40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.5 79 5.731 5.810Kar Dağıtımı5.5 -4.400 -3.088 6.385 -3.298 -4.401Yedeklere Aktarılan Tutarlar-3.088 6.386 -3.298Diğer-4.400 -1 -4.401Dönem Sonu Bakiyeler40.000 47 17.600 6.859 5.731 70.237Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERGARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET VE REHİNLİ KIYMETLER20.401 0 20.401 14.243 14.243EMANET KIYMETLERREHİNLİ KIYMETLER5.3.3. 20.401 20.401 14.243 14.243KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI20.401 0 20.401 14.243 14.243Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.731 3.298Alınan Faizler5.4.1. 64.762 87.997Ödenen Faizler5.4.2. -26.096 -48.202Alınan Ücret ve Komisyonlar-4.017Elde Edilen Diğer Kazançlar5.4.5. 3.766 5.463Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler5.4.6.1. -16.045 -25.418Ödenen Vergiler-579 -772Diğer-20.077 -11.753Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim52.951 -4.024Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-17.449 -9.635Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış5.1.1. 11.531 -4.355Kredilerdeki Net (Artış) Azalış5.1.4.2. 42.670 29.408Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.1.8. 9.796 7.138Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)5.2.1. -28.965 -19.691Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)35.368 -6.889Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı58.682 -726YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.490 -2.925İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-18.860Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-630 -2.925Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller17.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-67.723 18.006Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-1.838.132 1.586.550Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı1.793.914 -1.552.193Temettü Ödemeleri-10.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler3.13. -23.505 -6.351Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-11.531 14.355Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.1.1. 21.541 7.186Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.010 21.541Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.731 3.298DİĞER KAPSAMLI GELİRLER79 -1.153Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar79 -1.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.2.6. 99 -66Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-20 -1.087Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.810 2.145Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.094 20.094 31.176 31.176Nakit ve Nakit Benzerleri10.010 10.010 21.541 21.541Bankalar5.1.1 10.010 10.010 21.541 21.541Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.084 10.084 9.635 9.635Devlet Borçlanma SenetleriDiğer Finansal Varlıklar10.084 10.084 9.635 9.635İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.1.4.2 154.561 154.561 197.231 197.231Krediler250.579 250.579 246.634 246.634Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-96.018 -96.018 -49.403 -49.403SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9. 12.668 12.668 17.748 17.748Satış Amaçlı12.668 12.668 17.748 17.748ORTAKLIK YATIRIMLARI18.860 18.860İştirakler (Net)18.860 18.860Konsolide Edilmeyenler5.1.11. 18.860 18.860MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.5. 2.327 2.327 3.108 3.108MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.6. 2.615 2.615 2.649 2.649Diğer2.615 2.615 2.649 2.649YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 22.000 22.000CARİ VERGİ VARLIĞI5.1.7.1. 2.602 2.602 2.386 2.386ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIDİĞER AKTİFLER (Net)5.1.8. 20.850 20.850 2.337 2.337VARLIKLAR TOPLAMI234.577 234.577 278.635 278.635YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER5.2.1. 92.933 92.933 126.194 126.194PARA PİYASALARINA BORÇLAR10.000 10.000 6.000 6.000İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)41.741 41.741 52.500 52.500Bonolar41.741 41.741 52.500 52.500FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 5.941 5.941KARŞILIKLAR5.2.4. 2.984 2.984 2.629 2.629Çalışan Hakları Karşılığı1.349 1.349 1.265 1.265Diğer Karşılıklar1.635 1.635 1.364 1.364CARİ VERGİ BORCU5.2.5. 1.048 1.048 1.579 1.579ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.1.7.2 3.140 3.140 2.970 2.970SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0Satış AmaçlıDurdurulan Faaliyetlere İlişkinSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0KredilerDiğer Borçlanma AraçlarıDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.3. 12.494 12.494 11.994 11.994ÖZKAYNAKLAR5.2.6. 70.237 70.237 68.828 68.828Ödenmiş Sermaye40.000 40.000 40.000 40.000Sermaye Yedekleri0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye YedekleriKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler47 47 4.368 4.368Kar Yedekleri17.600 17.600 20.688 20.688Yasal Yedekler17.600 17.600 20.688 20.688Kar veya Zarar12.590 12.590 3.772 3.772Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.859 6.859 474 474Dönem Net Kâr veya Zararı5.731 5.731 3.298 3.298YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI234.577 234.577 278.635 278.635Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1. 113.370 122.606Bankalardan Alınan Faizler1.794 2.781Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.765 842Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.765 842Diğer Faiz Gelirleri109.811 118.983FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2. -26.097 -48.202Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-14.534 -36.466Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-889 -1.260İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-9.359 -8.962Diğer Faiz Giderleri-1.315 -1.514NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ87.273 74.404NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.4.3. -3.114 -4.017Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.114 -4.017Diğer-3.114 -4.017TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)9 12Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)9 12DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5. 3.767 5.463FAALİYET BRÜT KÂRI87.935 75.862BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6.2 -48.608 -27.741DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 -26PERSONEL GİDERLERİ (-)5.4.6.1. -16.045 -25.418DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.6.1 -15.722 -18.477NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.560 4.200BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.560 4.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.829 -902Cari Vergi Karşılığı5.4.7. -579 -772Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.250 -130SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.731 3.298DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.731 3.298Grubun Karı (Zararı)5.731 3.298Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913576BIST