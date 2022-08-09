***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor
09.08.2022 18:13
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
40.000 47 17.600 6.860 5.731 70.238
Yeni Bakiye
40.000 47 17.600 6.860 5.731 70.238
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.223 14.223
Kar Dağıtımı
579 5.152 -5.731
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
579 5.152 -5.731
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 47 18.179 12.012 14.223 84.461
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
40.000 88 18.179 12.011 161.493 231.771
Yeni Bakiye
40.000 88 18.179 12.011 161.493 231.771
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -10.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
142.108 142.108
Kar Dağıtımı
4.480 157.017 -161.493 4
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.480 157.013 -161.493
Diğer
4 4
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 88 22.659 159.018 142.108 373.883
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
78.784 78.784 23.651 23.651
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
78.784 78.784 23.651 23.651
Teminat Senetleri
78.784 78.784 23.651 23.651
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
78.784 78.784 23.651 23.651
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
142.110 14.223
Alınan Faizler
228.062 36.877
Ödenen Faizler
-11.506 -11.017
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.698 7.764
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.928 -7.602
Ödenen Vergiler
-5.877 -1.039
Diğer
-60.339 -10.760
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-189.532 35.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.742 9.584
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
39.039 -2.331
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-263.330 14.958
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.686 18.591
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
44.259 -59.463
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.928 53.877
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-47.422 49.439
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 395
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -105
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
8.383 -47.503
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
8.383 -47.503
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-39.039 2.331
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
53.163 10.010
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.124 12.341
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
142.108 14.223 86.681 8.730
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.108 14.223 86.681 8.730
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
68.494 68.494 76.465 17.326 93.791
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.124 14.124 35.836 17.326 53.162
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
0 0 0 0
Bankalar
14.124 14.124 35.836 17.326 53.162
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
54.370 54.370 40.629 40.629
Diğer Finansal Varlıklar
54.370 54.370 40.629 40.629
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
441.225 441.225 216.933 216.933
Krediler
689.681 689.681 413.353 413.353
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-248.456 -248.456 -196.420 -196.420
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14.733 14.733 12.252 12.252
Satış Amaçlı
14.733 14.733 12.252 12.252
ORTAKLIK YATIRIMLARI
18.860 18.860 18.860 18.860
İştirakler (Net)
18.860 18.860 18.860 18.860
Konsolide Edilmeyenler
18.860 18.860 18.860 18.860
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
732 732 1.108 1.108
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.267 2.267 2.393 2.393
Diğer
2.267 2.267 2.393 2.393
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.347 5.347 4.158 4.158
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
53.314 53.314 51.795 51.795
VARLIKLAR TOPLAMI
604.972 604.972 383.964 17.326 401.290
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
47.401 47.401 33.142 33.142
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
45.000 45.000 15.000 15.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
42.898 42.898 34.515 34.515
Bonolar
42.898 42.898 34.515 34.515
FONLAR
0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.177 2.177 2.647 2.647
Çalışan Hakları Karşılığı
1.956 1.956 1.288 1.288
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
221 221 1.359 1.359
CARİ VERGİ BORCU
7.610 7.610 5.658 5.658
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
70.655 70.655 27.224 27.224
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15.348 15.348 34.007 17.326 51.333
ÖZKAYNAKLAR
373.883 373.883 231.771 231.771
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000 40.000 40.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
88 88 88 88
Kar Yedekleri
22.659 22.659 18.179 18.179
Yasal Yedekler
22.659 22.659 18.179 18.179
Kar veya Zarar
301.136 301.136 173.504 173.504
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
159.028 159.028 12.011 12.011
Dönem Net Kâr veya Zararı
142.108 142.108 161.493 161.493
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
604.972 604.972 383.964 17.326 401.290
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
284.041 63.162 161.016 35.392
Kredilerden Alınan Faizler
265.759 61.471 150.883 34.678
Bankalardan Alınan Faizler
2.587 1.198 1.658 654
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15.695 493 8.475 60
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.695 493 8.475 60
FAİZ GİDERLERİ (-)
-11.507 -11.017 -7.354 -5.174
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.572 -6.336 -3.783 -2.820
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.347 -242 -724
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.588 -4.439 -2.846 -2.354
Kiralama Faiz Giderleri
-1
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
272.534 52.145 153.662 30.218
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-1.929 -1.274 -1.213 -495
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.929 -1.274 -1.213 -495
Diğer
-1.929 -1.274 -1.213 -495
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.699 7.764 3.002 6.587
FAALİYET BRÜT KÂRI
275.304 58.635 155.451 36.310
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-55.979 -26.284 -28.587 -17.925
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-12.927 -7.603 -6.606 -3.899
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.983 -6.636 -6.922 -3.309
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
191.415 18.112 113.336 11.177
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
191.415 18.112 113.336 11.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-49.307 -3.889 -26.655 -2.447
Cari Vergi Karşılığı
-5.877 -1.039 -3.455 -689
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-43.430 -2.850 -23.200 -1.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
142.108 14.223 86.681 8.730
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
142.108 14.223 86.681 8.730
Grubun Karı (Zararı)
142.108 14.223 86.681 8.730
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053565
BIST