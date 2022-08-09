***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 47 17.600 6.860 5.731 70.238Yeni Bakiye40.000 47 17.600 6.860 5.731 70.238Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)14.223 14.223Kar Dağıtımı579 5.152 -5.731Yedeklere Aktarılan Tutarlar579 5.152 -5.731Dönem Sonu Bakiyeler40.000 47 18.179 12.012 14.223 84.461Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 88 18.179 12.011 161.493 231.771Yeni Bakiye40.000 88 18.179 12.011 161.493 231.771İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 -10.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)142.108 142.108Kar Dağıtımı4.480 157.017 -161.493 4Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.480 157.013 -161.493Diğer4 4Dönem Sonu Bakiyeler50.000 88 22.659 159.018 142.108 373.883Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0GARANTİ VE KEFALETLER0 0 0 0TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER78.784 78.784 23.651 23.651EMANET KIYMETLER0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER78.784 78.784 23.651 23.651Teminat Senetleri78.784 78.784 23.651 23.651KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI78.784 78.784 23.651 23.651Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı142.110 14.223Alınan Faizler228.062 36.877Ödenen Faizler-11.506 -11.017Elde Edilen Diğer Kazançlar4.698 7.764Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-12.928 -7.602Ödenen Vergiler-5.877 -1.039Diğer-60.339 -10.760Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-189.532 35.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-13.742 9.584Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış39.039 -2.331Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-263.330 14.958Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.686 18.591Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)44.259 -59.463Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)8.928 53.877Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-47.422 49.439YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları0 395Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller0 -105Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 500FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit8.383 -47.503Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı8.383 -47.503Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-39.039 2.331Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar53.163 10.010Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.124 12.341Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)142.108 14.223 86.681 8.730DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)142.108 14.223 86.681 8.730Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)68.494 68.494 76.465 17.326 93.791Nakit ve Nakit Benzerleri14.124 14.124 35.836 17.326 53.162Nakit Değerler ve Merkez Bankası0 0 0 0Bankalar14.124 14.124 35.836 17.326 53.162Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar54.370 54.370 40.629 40.629Diğer Finansal Varlıklar54.370 54.370 40.629 40.629İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)441.225 441.225 216.933 216.933Krediler689.681 689.681 413.353 413.353Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-248.456 -248.456 -196.420 -196.420SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)14.733 14.733 12.252 12.252Satış Amaçlı14.733 14.733 12.252 12.252ORTAKLIK YATIRIMLARI18.860 18.860 18.860 18.860İştirakler (Net)18.860 18.860 18.860 18.860Konsolide Edilmeyenler18.860 18.860 18.860 18.860Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)Konsolide EdilmeyenlerMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)732 732 1.108 1.108MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.267 2.267 2.393 2.393Diğer2.267 2.267 2.393 2.393YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI5.347 5.347 4.158 4.158ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)53.314 53.314 51.795 51.795VARLIKLAR TOPLAMI604.972 604.972 383.964 17.326 401.290YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLER47.401 47.401 33.142 33.142PARA PİYASALARINA BORÇLAR45.000 45.000 15.000 15.000İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)42.898 42.898 34.515 34.515Bonolar42.898 42.898 34.515 34.515FONLAR0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR2.177 2.177 2.647 2.647Çalışan Hakları Karşılığı1.956 1.956 1.288 1.288Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)Diğer Karşılıklar221 221 1.359 1.359CARİ VERGİ BORCU7.610 7.610 5.658 5.658ERTELENMİŞ VERGİ BORCU70.655 70.655 27.224 27.224SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0Krediler0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15.348 15.348 34.007 17.326 51.333ÖZKAYNAKLAR373.883 373.883 231.771 231.771Ödenmiş Sermaye50.000 50.000 40.000 40.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler88 88 88 88Kar Yedekleri22.659 22.659 18.179 18.179Yasal Yedekler22.659 22.659 18.179 18.179Kar veya Zarar301.136 301.136 173.504 173.504Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı159.028 159.028 12.011 12.011Dönem Net Kâr veya Zararı142.108 142.108 161.493 161.493YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI604.972 604.972 383.964 17.326 401.290Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ284.041 63.162 161.016 35.392Kredilerden Alınan Faizler265.759 61.471 150.883 34.678Bankalardan Alınan Faizler2.587 1.198 1.658 654Menkul Değerlerden Alınan Faizler15.695 493 8.475 60Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar15.695 493 8.475 60FAİZ GİDERLERİ (-)-11.507 -11.017 -7.354 -5.174Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-5.572 -6.336 -3.783 -2.820Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.347 -242 -724İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.588 -4.439 -2.846 -2.354Kiralama Faiz Giderleri-1NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ272.534 52.145 153.662 30.218NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-1.929 -1.274 -1.213 -495Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.929 -1.274 -1.213 -495Diğer-1.929 -1.274 -1.213 -495TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)0 0 0 0DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.699 7.764 3.002 6.587FAALİYET BRÜT KÂRI275.304 58.635 155.451 36.310BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-55.979 -26.284 -28.587 -17.925DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-12.927 -7.603 -6.606 -3.899DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.983 -6.636 -6.922 -3.309NET FAALİYET KARI (ZARARI)191.415 18.112 113.336 11.177BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)191.415 18.112 113.336 11.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-49.307 -3.889 -26.655 -2.447Cari Vergi Karşılığı-5.877 -1.039 -3.455 -689Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-43.430 -2.850 -23.200 -1.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)142.108 14.223 86.681 8.730DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI142.108 14.223 86.681 8.730Grubun Karı (Zararı)142.108 14.223 86.681 8.730Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053565BIST