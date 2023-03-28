***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.04.2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilenBilgilendirme Politikası20.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128861BIST