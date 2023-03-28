***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
28.03.2023 19:04
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen
Bilgilendirme Politikası
20.
04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul
da pay sahiplerinin onayına sunulmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128861
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0391
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,3023
En Düşük
19,0703
17:5920,7398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1202
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,1019
En Düşük
20,5380
17:591.212,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 11,41
|Açılış
|: 1.212,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.225,06
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1132
|19,1260
|% 0,20
|
|Euro
|20,7160
|20,7398
|% 0,58
|
|Sterlin
|23,5135
|23,6315
|% 0,55
|
|Frank
|20,6979
|20,8226
|% -0,33
|
|Riyal
|5,0740
|5,0995
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|14,95
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|11,97
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.215
|8.314
|73,00
|
|Yarım
|4.027
|4.069
|36,00
|
|Çeyrek
|2.013
|2.034
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,17
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,49
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem