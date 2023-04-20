***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ekte yer alan Bilgilendirme Politikası katılanların oy birliğiyle onaylanmıştır ve kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140315BIST