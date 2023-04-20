***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
20.04.2023 13:13
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ekte yer alan Bilgilendirme Politikası katılanların oy birliğiyle onaylanmıştır ve kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140315
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0337
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2047
12:351.246,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.246,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.250,74
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|296.612.645
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.457.275
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4007
|19,4039
|% 0,05
|
|Euro
|21,2734
|21,2791
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,0013
|24,1216
|% -0,21
|
|Frank
|21,5518
|21,6817
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1581
|5,1840
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|4,48
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.968
|9.108
|-57,00
|
|Yarım
|4.380
|4.449
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.238
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,78
|15,79
|0,01
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
15:41
GEREL, FORMT, KIMMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:41
CVKMD, VAKBN, PKART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
EKIZ, KIMMR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:15VKGYO
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 008, 456 adet işlem
-
15:11
EKIZ, GEREL, KLMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında